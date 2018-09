Napoli, Mertens: "Io riserva? Non ero pronto per giocare 90 minuti"

Fonte: TuttoNapoli.net

Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha parlato anche delle vicende del suo club nel corso di un'intervista ai microfoni dei colleghi belgi di RTBF. "Se riparto da zero e da riserva? Con l'arrivo di Ancelotti non riparto da zero. All'allenatore piace il mio modo di giocare, abbiamo già parlato della situazione. Onestamente penso che in questo inizio di stagione non fossi pronto a giocare 90 minuti".