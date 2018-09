Napoli, Mertens: "Juventus forte, ha esperienza e l'ha dimostrato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato nel dopo partita di Sky Sport, l'attaccante del Napoli Dries Mertens ha commentato l'1-3 incassato in casa della Juventus: "È sempre difficile parlare nel post partita. Abbiamo fatto bene all'inizio, loro hanno mostrato qualità ed esperienza alla distanza. Abbiamo creato tanto e peccato in piccole cose. E' comunque ancora presto, abbiamo giocato bene qua e dobbiamo continuare così, stiamo dimostrando di essere una grande squadra. Abbiamo avuto l'occasione del 2-2 in inferiorità numerica, ci sono poi piccole scelte sbagliate in partita, ma ci stanno. A volte ti innervosisci e protesti, e magari queste cose vanno tolte".