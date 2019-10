Napoli, Mertens: "Lotta scudetto più aperta. La Juve ha qualche difficoltà"

© foto di Insidefoto/Image Sport

In un'intervista concessa ai canali ufficiali della Lega Serie A, Dries Mertens ha parlato delle chances scudetto del suo Napoli: "La lotta per il campionato è più aperta perché la Juventus ha qualche difficoltà a vincere facilmente come prima, ma sta facendo punti, come l'Inter. Non si possono perdere punti, bisogna continuare a dare tutto, lavorare al 100% e sperare che possa arrivare questa bella cosa".