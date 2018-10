© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non decolla, riporta il quotidiano 'Il Roma', la trattativa in casa Napoli per il rinnovo del contratto di Dries Mertens. L'attaccante belga, che ha un contratto fino a giugno 2020, non pare intenzionato a chiudere la sua carriera nel club di De Laurentiis ed è allettato dalla possibilità di trasferirsi in Premier League o in Cina per firmare l'ultimo importante contratto della sua carriera.