Napoli, Mertens: "Non ho capito l'addio di Sarri. Ancelotti? Convincente"

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'attaccante del Napoli Dries Mertens ha parlato delle novità in casa azzurra dal ritiro del Belgio, come riportato da TuttoNapoli.net: "Certo che mi piacerebbe lavorare con Ancelotti, ma vedremo, il nuovo allenatore mi ha già chiamato. Mi ha chiesto se volevo restare. Se è stato convincente? Sì, molto... L'addio di Sarri? Non so come sia andata bene la vicenda e non ho capito nemmeno cosa è accaduto. Per me è stato così strano quando ho sentito la notizia. Sarri non era stato ancora licenziato, ma Ancelotti era già il nostro nuovo allenatore. Presto tutto sarà più chiaro. La partita fra Inter e Juventus? Abbiamo seguito la partita in hotel e c’è stata euforia quando l'Inter sembrava aver vinto, ma non penso che abbiamo perso il titolo lì. Se avessimo fatto 96 punti la Juve ne avrebbe fatti 98, credo che loro siano mentalmente più avanti di noi. Dobbiamo imparare dai nostri errori, una cosa è certa: quella partita non la guarderei mai più dal vivo".