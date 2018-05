Napoli, Mertens protagonista sul mercato: occhio alla pista orientale

© foto di Federico De Luca

Clausole e contratti, il futuro del Napoli non è solo il Torino. Koulibaly e Mertens, ad esempio, sono al centro del Napoli e saranno al centro del mercato. Il centravanti belga - sottolinea La Gazzetta dello Sport - non segna da otto turni e domenica compirà 31 anni ma è ugualmente appetito da diversi club europei e potrebbe essere tentato, stavolta sì, dall’esperienza cinese. Del resto, la clausola di 28 milioni (che scadrà abbastanza presto, comunque prima di fine luglio) pare sia più alta per mercati diversi da quello asiatico e quindi occhio alla pista orientale. Tuttavia, qualcosa potrebbe spostare il Mondiale, che se giocato da protagonista aprirebbe nuove prospettive per Mertens.