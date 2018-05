Napoli, Mertens può partire: adesso ci pensa il Manchester United

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno le frasi d'amore di Dries Mertens dopo il pareggio contro il Torino e lo scudetto finito virtualmente nelle mani della Juventus non chiudono la porta all'addio, anzi. L'attaccante belga ha una clausola da 28 milioni di euro e l'accordo per il rinnovo, quello che punta a toglierla, è in alto mare. Il Manchester United pare interessato, anche perché a queste cifre ci sono pochi jolly offensivi che hanno la qualità dell'attaccante azzurro.