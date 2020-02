Due mesi dopo l'ultima volta Dries Mertens potrebbe tornare titolare con il Napoli. La gara in questione è l'andata delle semifinali di Coppa Italia contro l'Inter. Un appuntamento, questo, che il belga dovrebbe vivere da protagonista. Non solo per le voci che lo vogliono nel mirino dei nerazzurri in caso di addio al club partenopeo per scadenza di contratto, ma anche per i due gol che gli mancano per diventare il miglior marcatore della storia partenopea.

Un appuntamento che Mertens dovrebbe vivere, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, in "stile Sarri" ovvero come centravanti del tridente. Un ruolo nel quale ha dimostrato di saper essere devastante.