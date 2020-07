Napoli, Mertens resta in azzurro a lungo. Callejon solo fino al termine della stagione

Dries Mertens resta. A lungo, perché l'attaccante belga non ha rinnovato col Napoli solo fino al 31 agosto, ma fino al 2022 con opzione per un altro anno . Discorso diverso per l'altro caso, José Callejon: dopo una trattativa non semplice, lo spagnolo resterà fino al termine della stagione . Dopodiché, però, sarà addio all'azzurro.

I casi risolti dal Napoli -

Contratti in scadenza al 30 giugno: Dries Mertens (rinnovato fino al 2022 con opzione 2023), José Callejon (rinnovato fino al 31 agosto).