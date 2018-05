Napoli, Mertens resta un rebus: in estate potrebbe lasciare gli azzurri

© foto di Federico De Luca

Il Mattino oggi in edicola fa il punto su presente e futuro di Dries Mertens. Il belga è uno dei punti interrogativi del prossimo mercato estivo del Napoli: clausola rescissoria da 28 milioni valevole per l'estero, il contratto è in scadenza nel giugno del 2020. In Premier League potrebbero presto tornare a farsi sentire per lui così come dalla Cina che lo ha cercato in passato.