Napoli, Mertens resterà in Belgio per altri 7-10 giorni: prosegue la riabilitazione alla caviglia

vedi letture

Dries Mertens resterà ad Anversa per recuperare dall'infortunio alla caviglia per altri 7-10 giorni. Secondo quanto riportato da Sky Sport l'attaccante del Napoli continuerà la riabilitazione dopo lo stop patito nella sfida di dicembre contro l'Inter, con l'ultima gara giocata dal belga che risale allo scorso 28 gennaio contro lo Spezia in Coppa Italia, quando subentrò a gara in corso per poi uscire prima del noventesimo.