Dries Mertens vorrebbe restare a Napoli, ma continua ad esserci distanza economica sul rinnovo. L'edizione odierna de Il Mattino sottolinea il peso della clausola rescissoria (valida solo per l'estero) che a gennaio può portarlo via per 10 milioni di euro. I club interessati non mancano: in Germania il Borussia, ma anche il Bayern ha fatto un sondaggio, ed in Premier l'Arsenal del neo-tecnico Arteta.

RINNOVO DIFFICILE - Resta lontano un accordo con De Laurentiis: il belga ha rifiutato la proposta di rinnovo a 3 milini di euro a stagione e chiede un triennale almeno a 4 milioni di euro. Difficile un accordo soprattutto per quanto riguarda la durata dell'accordo. Mertens è infatti un classe '87 e tra tre anni sarebbe avviato verso i 36 anni.