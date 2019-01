Napoli, Mertens verso il recupero: Ancelotti con la Lazio rilancia la M&M

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la vittoria sul Sassuolo in Coppa Italia alla prima del 2019, Carlo Ancelotti sta vivendo una settimana d'avvicinamento alla Lazio diversa dalle altre. Il tecnico infatti dovrà preparare il big-match sapendo di dover rinunciare - per le squalifiche - a tre pilastri, uno per reparto: Koulibaly in difesa (domani discuterà il ricorso a Roma, ma ci sono poche possibilità), Allan a centrocampo ed Insigne in attacco, oltre all'infortunato Hamsik che non verrà rischiato e rientrerà a Milano. Col Sassuolo, almeno per due ruoli su tre, il tecnico del Napoli ha già fatto le prove generali proprio in vista della Lazio: in difesa con Albiol ci sarà Maksimovic, in mezzo al campo possibile la conferma dell'accoppiata Fabian-Diawara, che sembra sposarsi e completarsi bene. In attacco, invece, Ancelotti sta per recuperare Mertens - alle prese da giovedì scorso con una distorsione alla caviglia - per affiancarlo all'ormai inamovibile Milik.

Rimasto fuori col Sassuolo, il belga da due giorni sta svolgendo lavoro in gruppo, ad eccezione della partitina a scopo precauzionale. Tra oggi e domani potrebbe tornare totalmente a lavorare con i compagni e prendersi un posto in attacco. 11 gol e 6 assist finora per Mertens, capocannoniere della squadra al pari di Milik con cui s'è alternato, dividendosi ad oggi i minuti quasi perfettamente. Insieme hanno giocato pochissimo, considerando l'importanza di Insigne e la volontà di ruotare le due punte ogni tre giorni. Eppure nell'unica circostanza - con l'assenza di Insigne col Bologna per la prima delle due giornate di squalifica da scontare - il tandem s'è rivelato determinante, trascinando il Napoli alla vittoria sui rossoblù nonostante una brutta prova difensiva e collettiva.

Ancelotti con la Lazio dunque è pronto a rilanciare la M&M’s: così Milik ha sempre chiamato sui social la coppia con Mertens, sin dalle prime amichevoli al suo arrivo, quando il belga non era un suo competitor perché agiva a sinistra e si alternava con Insigne. E la simpatica etichetta è tornata d'attualità dopo la gara col Bologna, quasi come a lanciare un messaggio a tutti sull'intesa tra i due e sulle rotazioni che potrebbero allargarsi anche ad Insigne. Del resto Milik reclama ancora maggiore spazio avendo una media di un gol ogni 96', con le stesse reti del capocannoniere Ronaldo senza rigori, e Mertens viene da 56 gol in due anni da prima punta.