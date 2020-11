Napoli, Mertens verso una panchina europea: riposo per tornare ad un rendimento top

Il rendimento di Dries Mertens è al centro del dibattito per quanto riguarda il Napoli visto in questo inizio di stagioni. Tre assist e due gol in 8 presenze per il belga, numeri al di sotto delle aspettative che però potrebbero essere spiegati principalmente con il cambio di modulo che ha dirottato l'attaccante alle spalle della punta dopo anni passati a ridosso della porta avversaria. Nulla di preoccupante dunque, se non un periodo più o meno lungo che servirà al calciatore per calarsi nella nuova parte disegnata per lui in questo Napoli.

Un cambiamento tattico che non inibisce l'attaccante nei numeri di tiri o occasioni ma di quelli dei gol segnati, visto che comunque il belga è sempre nel vivo del gioco azzurro come succedeva quando partiva in un ruolo molto diverso. Gattuso ha bisogno dei suoi e delle sue giocate, anche se probabilmente non gli chiederà di sforzarsi contro il Rijeka, dove in teoria la panchina è più che una semplice possibilità.

In Europa League Ciro potrebbe riposarsi per un turno, lasciando spazio a chi cerca di rientrare come Elmas e Zielinski. Giocatori ed equilibri molto differenti, ma il cambio si rende necessario per evitare di sovraccaricare un titolare in un momento comunque delicato della stagione.