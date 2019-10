Napoli, Mertens: "Voglio restare ma se il club non vuole... vedremo"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dries Mertens ha parlato ai colleghi di Voetbalnieuws.be dopo il pareggio contro il Genk: "Oggi non sono soddisfatto, anche se il Genk ha fatto una grande partita. Non mi ha sorpreso la loro forza, sapevamo avessero tante qualità. Nel primo tempo abbiamo avuto tante chance e se avessimo segnato sarebbe stata una partita diversa. In Champions non si possono perdere punti. Ora dobbiamo vincere col Salisburgo. Contratto? Non so nulla, vedremo più avanti. Voglio restare ma se il Napoli non lo vuole..." ha concluso.