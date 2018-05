Napoli, messaggio sibillino di Hamsik ai tifosi via Instagram

© foto di Federico De Luca

La maglia celebrativa delle 500 presenze col Napoli, e una sola parola: "Onorato". A lettere cubitali, ma pur sempre sibillina: è questo il messaggio che Marek Hamsik, tramite le Instagram Stories, ha inviato ai tifosi del Napoli, poco dopo l'annuncio di Carlo Ancelotti come nuovo tecnico azzurro. Da capire, ovviamente, come collegare il messaggio alle notizie circolate negli ultimi giorni sul suo possibile addio al Napoli in estate.