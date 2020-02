vedi letture

Napoli, mezzo mondo corteggia Mertens ma il belga vuole restare: contratto da 4,5 milioni

Mezzo mondo corteggia Dries Mertens: dalla Cina al Monaco, passando per l'Italia. Ma il suo cuore suggerisce l'azzurro. Focus del Corriere dello Sport sul futuro dell'attaccante belga: De Laurentiis, per blindarlo, gli ha offerto 4,5 milioni più bonus. La sua sarà una scelta di vita. Lui ha chiesto 5 milioni, magari un triennale, e anche bonus alla firma. Ma una cosa è certa: il Napoli, nonostante l'età, ha deciso di rinnovargli il contratto, vuole trovare l'accordo e anche la città, di cui lui è innamorato, gli sta chiedendo di non andare via.