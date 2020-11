Napoli-Milan 0-1 al 45': ritmi alti, rossoneri in vantaggio all'intervallo col solito Ibrahimovic

Splendido primo tempo, quello del San Paolo: Milan in vantaggio, ma partita giocata ad alti ritmi con numerose occasioni. Con il giocatore di maggior spessore a rompere l'equilibrio: il solito, immortale, Zlatan Ibrahimovic.

TORNANO MERET E REBIC - Due squadre che si presentano con un 4-2-3-1 che promette spettacolo. Gattuso, privo della punta centrale Osimhen, lancia un quartetto di "piccoletti" Politano-Lozano-Mertens-Insigne, con l'ex della partita Bakayoko a fare filtro in mezzo assieme a Fabian Ruiz. Meret vince il ballottaggio con Ospina e si ripresenta tra i pali dopo due panchine consecutive in campionato. Bonera, in panchina a seguito della positività al Covid-19 sia di Pioli che di Murelli, ripropone Ante Rebic dall'inizio. Il croato non si vedeva dal 1' da quasi due mesi, precisamente dalla partita contro il Crotone dove poi si infortunò al gomito. Riprende posto Romagnoli al centro della difesa.

LA SBLOCCA IBRA, CR7 È SUPERATO - Partita spumeggiante sin dai primi minuti. il Milan si spaventa dopo 4' con Kjaer che nel tentativo di sventare in corner un'iniziativa partenopea si fa male. Il danese, dopo qualche minuto a curarsi, rientra in campo facendo tornare in panchina Gabbia, già pronto all'ingresso in campo. Rossoneri che che hanno il pallino del gioco almeno nelle prime battute dell'incontro con un Rebic ispirato e un Calhanoglu generoso, abile a fare entrambe le fasi. Al resto ci pensa Ibrahimovic. Lo svedese al 20' raccoglie un traversone dalla sinistra di Théo Hernandez e brucia sul tempo Koulibaly, battendo Meret.

NAPOLI ALL'ARREMBAGGIO - Il gol subito sveglia il Napoli che inizia a guadagnare metri, arrivando a momenti di vero e proprio assedio alla porta rossonera: Donnarumma ci mette la sua manona e deve sfruttare tutti i suoi 196 cm per neutralizzare una conclusione di Mertens. Poi la buona sorte aiuta i rossoneri quando nella confusione dell'area di rigore, Di Lorenzo raccoglie una respinta del portiere calciando da pochi passi sulla traversa. Milan che per quanto arretri il proprio baricentro riesce a contendere la furia partenopea, con Kjaer al solito attento e un Kessié che fa leva sulla sua fisicità dando una mano ai centrali. E tanto basta al Milan per mantenersi in vantaggio nel primi 45'.