Napoli-Milan 0-2 al 54'. Ancora Ibrahimovic: lo svedese segna addirittura di ginocchio

vedi letture

Raddoppio del Milan al 54' ancora una volta con Zlatan Ibrahimovic. Théo Hernandez recupera un pallone in difesa e verticalizza per Calhanoglu, che a sua volta trova il corridoio giusto per Rebic sulla destra. Il croato vince le resistenze di Manolas e crossa sull'out opposto dove trova il solito Ibrahimovic che ci mette il ginocchio destro per spingere il pallone in rete. Decimo centro in campionato, tutto questo in sole sei partite giocate.