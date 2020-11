Napoli-Milan, ufficiali: Gattuso lancia Meret e i "piccoletti" davanti. Rebic dal 1' dopo 2 mesi

Di seguito le formazioni ufficiali di Napoli-Milan:

Gattuso conferma il 4-2-3-1 nonostante l'assenza di Osimhen schierando il poker Politano, Lozano, Insigne e Mertens, Torna Meret fra i pali dopo due panchine consecutive e a sinistra prende posto Mario Rui.

Si rivede capitan Romagnoli tra i rossoneri, mentre sulla trequarti a sinistra si riprende una maglia da titolare Ante Rebic, considerando anche l'infortunio di Rafael Leao. Il croato non giocava una partita dal 1' dal 27 settembre, partita contro il Crotone nella quale si infortunò al gomito.

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo; Manolas; Koulibaly; Mario Rui; Ruiz; Bakayoko; Politano; Lozano, Insigne; Mertens. A disp.:: Ospina, Contini, Ghoulam, Malcuit, Maksimovic, Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Petagna, Llorente. All. Gattuso.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemakers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. A disp.: A. Donnarumma, Tătărușanu, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Castillejo, Díaz, Hauge, Krunić, Tonali, Colombo. All. Pioli (in panchina Bonera).

ARBITRO: Valeri di Roma

ASSISTENTI: Giallatini e Colarossi

IV UOMO: Doveri

VAR: Irrati

AVAR: Paganessi