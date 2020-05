Napoli, Milenkovic primo nome per il post Koulibaly: pronti 30 milioni per la Fiorentina

Il Napoli torna a pensare a Nikola Milenkovic per la difesa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in caso di cessione di Koulibaly, il club azzurro è pronto a offrire 30 milioni di euro alla Fiorentina per il serbo, anche se resta difficile che un club possa mettere sul piatto i 100 milioni di euro richiesti da Aurelio De Laurentiis per il senegalese.