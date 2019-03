© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Dries è un bravo ragazzo, uno che potrebbe diventare capitano un giorno". Parole al miele, direttamente dalla Polonia, per Arek Milik, che ha parlato benissimo del suo compagno d'attacco in casa Napoli: "Se vede il nostro magazziniere gli chiede se va tutto bene o se ha bisogno di aiuto. Altri non si interesserebbero di queste cose, ma lui sì. Ogni tanto fa anche dei regali, quando sono arrivato a Napoli è stato il primo a chiedermi come mi trovassi, se volessi andare a cena fuori e come ci saremmo allenati".