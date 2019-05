Napoli, Milik: "Colloqui per il rinnovo. Insigne? Ora è sereno"

Arrivano altri stralci della lunga intervista concessa da Arkadiusz Milik ai colleghi di SkySport. "La prossima stagione? Vogliamo fare il massimo per capire come migliorare in vista dell’anno prossimo, sappiamo che abbiamo tanti giocatori giovani, solo pochi con esperienza. Possiamo arrivare lontano, ne siamo consapevoli, ma forse manca un po’, quel qualcosa che alla fine fa la differenza. Non riesco a spiegare perché è stato così quest’anno, ma noi vogliamo vincere, ci alleniamo bene, abbiamo un gruppo sano e sono molto felice qua. Vediamo che succede, però vogliamo vincere qualcosa perché abbiamo tutti lavorato tanto per questo”.

Il mio futuro? "Il procuratore sta parlando con il direttore e con il presidente per il rinnovo. Io, come dico sempre, sono un giocatore e mi devo concentrare sul campo e nient’altro”.

Le critiche? “So che in Italia si parla veramente tantissimo ogni volta che faccio gol dicono che sono un attaccante fortissimo, mentre quando mi capita di non fare gol o di sbagliare qualcosa dicono che al Napoli serve un altro attaccante. Io accetto che in Italia, così come in tutto il mondo, è così. Ma mi devo concentrare sul mio lavoro e migliorare il mio gioco. Non posso fare niente di più”.

Insigne? "Ora è sereno. Quando non faccio gol serve sempre un altro attaccante...".