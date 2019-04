© foto di Insidefoto/Image Sport

"Ci voleva questa vittoria, spero ci dia fiducia in vista di giovedì". Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli, ha parlato così a Radio Kiss Kiss dopo la vittoria di Verona. "Non era facile, oggi, con avversari bassi. Siamo contenti di aver vinto. Sono anche contento di aver segnato più gol di tutti da fuori area - prosegue il polacco - ma anche i 17 gol in Serie A sono un numero importante. Ci sono altri con più reti e voglio continuare ad avvicinarmi. Arsenal? Loro sono forti ma giochiamo in casa e vogliamo batterli. Aspetto i tifosi al San Paolo, saranno in tanti e noi daremo il massimo. Servirà la gara perfetta. Io titolare? Non lo so, bisogna chiederlo al mister...".