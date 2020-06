Napoli, Milik continua a rifiutare il rinnovo. Ma per l'addio ADL chiede almeno 50 milioni

Se da una parte sono pronti i rinnovi di Gattuso, Mertens e Zielinski, in casa Napoli resta ancora aperta la questione Arek Milik. L’attaccante polacco, spiega la Gazzetta dello Sport, continua a respingere le proposte di rinnovo in arrivo dalla società (qui il pensiero del ds Giuntoli a riguardo), con l’entourage del giocatore che per il momento non sta dando segnali confortanti. L’addio è quindi più che una possibilità, anche se per dare il via libera il presidente Aurelio De Laurentiis ha già fatto sapere di volere non meno di 50 milioni di euro senza la possibilità di fare sconti.