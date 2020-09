Napoli, Milik da vendere subito: Roma e Juve nicchiano, ritorno di fiamma della Fiorentina

Il Napoli cerca una soluzione per cedere quanto prima Arkadiusz Milik, in scadenza nel 2021 e ormai separato in casa. Come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina è tornata alla carica dopo la mancata chiusura della maxi-operazione con la Roma e la contemporanea svolta Luis Suarez in casa Juventus.

Il ds viola Daniele Pradè si è rifatto sotto con forza, convinto che l'ariete polacco sarebbe l'ideale per completare il tridente con Chiesa e Ribery, e adesso dallo stesso calciatore potrebbe arrivare un'apertura importante nonostante il "no, grazie" di qualche settimana fa.