Napoli, Milik decisivo: Ancelotti lancia il bomber da un gol ogni 104'

Il Napoli non ha alcuna intenzione di rallentare. A Cagliari è arrivata la terza vittoria di fila in campionato, con una prova positiva - senza alcun contraccolpo dopo la delusione di Anfield - seppur sprecando diverse occasioni e acciuffando solo nel finale la meritata vittoria, la dodicesima in campionato e la sesta esterna. Tre punti preziosi sul campo del Cagliari, fino a ieri imbattuto, che hanno permesso agli azzurri di riportarsi a -8 sulla Juventus, ma soprattutto di scacciare di nuovo a sei punti l'Inter e provare ad allungare sulla zona Champions, da blindare definitivamente nelle prossime gare in vista anche dell'Europa League che da febbraio sarà un vero e proprio obiettivo.

La firma sulla vittoria è stata di Arek Milik - nuovamente decisivo nel finale, come a Bergamo -, al quarto gol nelle ultime tre di campionato eppure al centro di critiche per l'occasione - tutt'altro che semplice - di Anfield. Nonostante l'impiego ridotto nell'ultimo periodo, il bomber polacco classe '94 s'è portato a quota 8 reti - senza rigori - ed è il nuovo capo-cannoniere del Napoli in Serie A. Enorme lo scetticismo che lo accompagna dopo i due infortuni al ginocchio, ma Milik in campionato viaggia ad una rete ogni 104', praticamente la migliore media del campionato e senza rigori solo il connazionale Piatek ha uno score migliore.

Non solo Milik. A far ben sperare per il resto della stagione, che poi vedrà il Napoli di scena anche in Europa League e Coppa Italia, è la crescita delle seconde linee. Ancelotti ha dato spazio ad Ounas e Malcuit sull'asse di destra e Diawara in mezzo che hanno confermato di essere in crescita, Maksimovic e Zielinski non si possono di certo definire semplici alternative e Ghoulam con 97 minuti senza un grosso calo fisico sembra ormai vicino ad essere a pieno regime. Inevitabile, dopo i sei cambi rispetto ad Anfield, poter fare la differenza - sfruttando la stanchezza del Cagliari - con gli ingressi di Insigne, Mertens e Callejon.