Napoli, Milik decisivo ma Sarri non cambia: fiducia a Mertens

© foto di Insidefoto/Image Sport

Determinante per il pareggio sul campo del Sassuolo, sfiorando anche il gol-vittoria e colpendo la traversa, Arek Milik ha fatto pure di meglio con il Chievo. Il bomber polacco ha spaccato la partita, trovato il gol del pareggio nel momento più difficile per gli azzurri - sul punto di alzare bandiera bianca - con un bellissimo colpo di testa indirizzato sul palo lontano ed è entrato anche nel 2-1 con una sportellata in area che fa arrivare il pallone a Diawara. Mezz'ora di grandissimo livello, incassando i complimenti di Sarri, rammaricato per aver perso un giocatore di questa importanza così a lungo. Minutaggio in crescita, ma non dovrebbe avere un'ora di gioco nelle gambe e quindi difficile immaginarlo dal primo minuto.

Sarri non cambierà. Dries Mertens partirà titolare, in un campo dove solitamente ha offerto grandi prestazioni, per chiudere il momento negativo. Nonostante il San Paolo nelle difficoltà abbia preso di mira Insigne - per gli errori sotto porta, ma probabilmente anche per la sua napoletanità che porta il pubblico a chiedere sempre qualcosa in più - il belga è parso al di sotto. Molto male sia col Sassuolo che col Chievo, sbagliando anche un rigore, e chiudendo a secco la quarta gara di fila a secco al centro del tridente della squadra che crea più occasioni. Mertens è chiamato a sbloccarsi e tornare trascinante. Nella ripresa, eventualmente, Sarri potrà valutare - anche in base al risultato - l'avvicendamento con Milik o l'assalto con il 4-2-3-1 e Mertens alle spalle del polacco.