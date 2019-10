© foto di Insidefoto/Image Sport

Terzo gol in due partite per Arek Milik, a segno anche con la Spal. Rete vana per il Napoli, visto che poi è arrivato il pareggio della SPAL firmato Kurtic. L'ex Ajax ha commentato il match sui social: "Partita combattuta e difficile. Dispiace che il mio gol non sia bastato. Ma adesso testa già alla prossima. Noi siamo il Napoli" ha scritto l'attaccante polacco.