Napoli-Milik, è scontro totale: l'attaccante non ha preso bene l'esclusione dalle amichevoli

La trattativa con la Roma va avanti, qualche pista estera viene tenuta in considerazione, ma non è da escludere che Arkadiusz Milik resti al Napoli da separato in casa per il suo ultimo anno di contratto. Lo scrive anche oggi il Corriere del Mezzogiorno, ricordando che l'ex Ajax non era stato convocato per l’amichevole contro il Pescara e non l’ha presa bene, passando al contrattacco: resto qui fino alla scadenza (2021). Che in buona sostanza significa liberarsi a parametro zero la prossima primavera.