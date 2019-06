Napoli, Milik: "Gli infortuni mi hanno frenato, il peggio è passato"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dal ritiro della propria Nazionale, ai media polacchi, ha parlato Arkadiusz Milik che ha toccato anche il tema Napoli: "E' stata una buona stagione, soprattutto intera e per questo sono molto contento. Non tutti sono in grado di tornare così dopo due infortuni al ginocchio. Alla fine potevo essere più efficace, altri gol mi avrebbero dato più fiducia, ma sono convinto che la prossima stagione sarà migliore. Infortuni? Hanno frenato la mia crescita, ma ormai è il passato. Non posso continuare a pensare come sarebbe andata e così via, sono contento sul presente. Aspettative? Sono sempre state alte, non sempre le ho potute soddisfare per motivi di salute. So di avere un grande potenziale, posso far vedere ancora di più ed ho solo bisogno di tempo", riporta TuttoNapoli.net.