Napoli, Milik guarda alla Juve: pista complicata ma c'è il gradimento dell'entourage

La Juventus è a caccia di una prima punta. Il direttore sportivo Paratici ha già iniziato a muoversi per cercare un giocatore da affiancare a Cristiano Ronaldo per la prossima stagione. Secondo quanto riporta Tuttosport, fra i papabili prenderebbe quota il nome di Arkadiusz Milik, centravanti polacco che andrà in scadenza di contratto nel giugno del 2021 e che quindi potrebbe essere un profilo più che interessante per la prossima sessione di mercato.

Pista complicata ma c'è il gradimento - Sia chiaro, la pista risulta complicata in quando il Napoli potrebbe declinare l'offerta per il suo giocatore visto che la situazione non è come quella legata a Higuain, dove c'era una clausola rescissoria. Secondo il quotidiano però ci sarebbe già un gradimento da parte dell'entourage del giocatore. Vedremo se ci saranno sviluppi in fase di mercato.