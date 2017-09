Napoli, Milik lascia Villa Stuart: può tornare disponibile a fine febbraio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Primo passo verso il recupero per Arek Milik, che inizierà a breve il percorso riabilitativo. Dopo l'ultima visita del professor Mariani che l'ha operato lunedì mattina, infatti, nella tarda mattinata di oggi l'attaccante polacco del Napoli verrà dimesso da Villa Stuart e tornerà a casa, poi sarà a disposizione dello staff medico azzurro per iniziare la rieducazione. Come riporta l'edizione odierna del quotidiano La Gazzetta della Sport, il dottor De Nicola ne seguirà il percorso riabilitativo per poter dare un’indicazione sui tempi di recupero: Milik potrebbe tornare disponibile a fine febbraio.