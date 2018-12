Napoli, Milik non ci sta: "Errore mio? Se si parla dal divano di casa..."

Fonte: tuttonapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli, ha commentato ai microfoni di Polsat Sport l'occasione sprecata nel finale di partita col Liverpool ieri sera: "In quelle situazioni non hai tempo di pensare, devi prendere una decisione all'istante e ho colpito istintivamente. Alisson ha accorciato bene e non sono riuscito a batterlo. Errore? Dipende da quale prospettiva valuti l'azione, se dal divano di casa o dal campo. Volevo evitare di essere anticipato, sentivo di avere un giocatore vicino e ho colpito d'istinto. Ora pensiamo a guardare avanti, abbiamo ancora tante gare in Serie A ed Europa League che ci aspettano. Gioco in una squadra forte, so che c'è grande competizione nel mio ruolo ma è ovvio, vorrei giocare il più possibile. Mi sento in forma e cerco di dare il massimo".