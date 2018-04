Napoli, Milik: "Non ho problemi di minutaggio. Riposo? Dopo la Russia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni anche sul calcio ai microfoni del portale polacco Pudelek.pl: "Non è il momento di riposare, ci penserò dopo il Mondiale. Il nostro obiettivo ora è il campionato, vogliamo che i tifosi siano orgogliosi di noi. Non ho problemi con il minutaggio, nella carriera di un calciatore ci sono più occasioni. Quando rimango da solo sul campo mi alleno sempre sui tiri in porta. Sono un po' come un bambino a cui piace realizzare i sogni, quando non sarò più felice smetterò di giocare", le sue parole riportate da Tuttonapoli.net.