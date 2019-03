Napoli, Milik non si ferma più e De Laurentiis vuole blindare il contratto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arkadiusz Milik si è finalmente lasciato alle spalle i due gravi infortuni che ne hanno momentaneamente rallentato la carriera e ora può pensare al futuro in azzurro anche con meno ansia da prestazione. Ieri ha segnato un'altra rete importante, quella che ha sbloccato il risultato contro il Salisburgo in Europa League, ed ora è pronto a discutere anche cosa accadrà nel prossimo futuro col Napoli. Gli azzurri hanno intenzione di blindarlo con un rinnovo di contratto che prolunghi la scadenza attuale fissata nel 2021. Un attestato di stima che sottolinea come in casa dei partenopei si abbia finalmente la percezione di avere per le mani uno dei migliori centravanti europei dei prossimi anni. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.