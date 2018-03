Napoli, Milik ottimista: "Ginocchio ok, sto riprendendo il ritmo partita"

Fonte: tuttonapoli.net

Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli, è tornato in Nazionale in questa sosta dopo il doppio infortunio nei suoi primi due anni in azzurro. L'attaccante polacco nei giorni scorsi, prima dell'amichevole contro la Nigeria, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media del suo Paese.

Siamo felici di rivederti in Nazionale dopo due gravi infortuni. La riabilitazione sembrava dovesse essere più lunga. "Sono tornato rapidamente, adesso sono felice e sicuramente pronto per giocare. Ho una gran voglia di farlo, visto che sono stato lontano dai campi per un po'. Sono particolarmente felice di poter stare in Nazionale ad allenarmi con i miei compagni, ora sto riprendendo il ritmo-partita".

Il c.t. Nawalka ha detto che vuole vedere in che condizioni sei. Come è andata? "Molto bene. Va tutto nella giusta direzione".

Si può dire che le tue due gambe sono nelle stesse condizioni? "E' normale che la riabilitazione del ginocchio sia molto lunga e a volte sia necessario aggiungere carichi lentamente sui muscoli. Il mio recupero sta continuando".

Come ti senti quando tocchi il pallone? "Durante il periodo di riabilitazione ci sono molti alti e bassi. Non sono assolutamente nella mia miglior forma. Non so spiegarlo, ma ci sono giorni in cui mi sento in maniera fantastica e riesco a fare ciò che voglio con la palla, altre volte invece non posso far nulla. Ora devo stabilizzarmi e riacquisire il ritmo-partita".

Di solito, quando qualcuno torna da un infortunio, protegge inconsciamente la gamba infortunata. A te capita lo stesso? "Non ci penso sinceramente. Sono ben preparato, ho fatto dei test e tutto dice che i problemi si stanno risolvendo".