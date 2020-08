Napoli, Milik preferisce aspettare la Juventus: filtra il 'no' alla Roma

Ad otto giorni dall'inizio del ritiro di Castel di Sangro, Arek Milik resta il caso più spinoso nel mercato in uscita. Il suo futuro è legato alla scelta della Juventus su chi affiancare a Cristiano Ronaldo. Duvan e Jimenez restano difficili per le richieste di Atalanta e Wolverhampton, c'è anche Lacazette in lista, mentre per Dzeko il discorso è legato al sostituto che la Roma avrebbe indivuato proprio nel polacco che però non vuole andare alla Roma aspettando la Juventus, secondo quanto riferisce Sky Sport.