Napoli, Milik: "PSG? Al San Paolo tutto possibile. Con Ancelotti si vince"

Arkadiusz Milik è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, alla quale ha concesso una lunga intervista: “Siamo una squadra e un gruppo fantastico, abbiamo giocatori forti in ogni posizione e siamo tutti amici, è meraviglioso. Vogliamo continuare a far bene”.

Siete il miglior attacco della Serie A. “Siamo felici, sì, ma possiamo fare ancora meglio e la testa è al prossimo match col PSG, che vogliamo vincere. Ieri abbiamo giocato veramente bene, nell’inizio della ripresa abbiamo commesso qualche errore ma per fortuna siamo riusciti a raddrizzare la sfida”.

Ancelotti era arrabbiato, diceva che l’Empoli ha giocato bene. “(ride) Possiamo dire che il mister vuole sempre il massimo da noi”.

Col PSG vi aspetta una notte straordinaria. “Sarà dura, hanno giocatori davvero forti, ma queste partite si attendono una vita intera. Vogliamo far bene, vincere: quando giochiamo davanti ai tifosi, al San Paolo, tutto è possibile”.

L’esperienza di Ancelotti fa la differenza. “Lui ha vinto tutto, ha l’esperienza per vincere tutto anche qua. Vogliamo giocar bene, vincere ogni gara e passare il turno in Champions”.

Il Mondiale è andato male, ma l’esperienza ti ha fatto crescere? “Mi ha dato tanto, ma non abbiamo fatto bene, si poteva fare di più. Sono, però, esperienze sempre bellissime, un Mondiale non si gioca ogni giorno”.

La Polonia ha un attacco fortissimo. “Sì, oltre a me Lewandowski e Piatek ce ne sono tanti altri fortissimi. Io e Piatek possiamo ancora crescere tanto, siamo giovani”.

A febbraio compirai 25 anni, senti che nei prossimi 5 anni crescerai ancora? “Speriamo. Per un attaccante fare gol è la cosa più importante, se non segni tutti ti criticano e devo accettarlo. Devo crescere, posso dare ancora di più a questa squadra. Gli ultimi due anni sono stati, possiamo dire, brutti… Ma ho un grande futuro davanti e voglio crescere”.

Ancelotti ti ha difeso dopo la prestazione con la Roma. “Sono felice delle sue parole, ma fare gol mi dà felicità, fiducia, voglio segnare sempre. Purtroppo non accade sempre, in rosa abbiamo altri attaccanti fortissimi, li rispetto e quando ho un’opportunità cerco di approfittarla al massimo”.

Con l’esplosione tua e di Zielinski e col ritorno di Ghoulam, una squadra fantastica. “Sì, la nostra rosa è ottima, siamo sulla strada giusta. Vogliamo vincere ogni gara”.

Con Younes come giocavate all’Ajax? “Giocavamo col 4-3-3, un campionato bellissimo perdendo lo scudetto all’ultima gara, un peccato”.

I tifosi ti adorano. “Napoli è una città fantastica, mi piace tantissimo. Il tempo è stupendo, c’è quasi sempre il sole, si può stare in maniche corte e questo lo adoro. Ho giocato in Olanda, Germania, Polonia e questo per me è meraviglioso”.

Zielinski, quanto è forte? “Per me è un fuoriclasse”.