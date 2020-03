Napoli, Milik può partire: il polacco può essere una contropartita per arrivare a Vrsaljko

Napoli molto attento sul mercato. Il presidente Aurelio De Laurentiis è al lavoro innanzitutto per i rinnov, Zielinski su tutti, ma anche per cercare un sostituto per Arkadiusz Milik. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, l'attaccante polacco avrebbe chiesto 5 milioni netti a stagione e una clausola di massimo 50 milioni. Richieste che non avrebbero trovato d'accordo il club azzurro.

Idea Vrsaljko - Il centravanti sarebbe così sul mercato con club di Premier e di Liga che sarebbero interessati. L'Atletico Madrid è a caccia di una punta ma Milik non sarebbe un obiettivo. Una trattativa con i Colchoneros potrebbe aprirsi con una contropartita visto che il Napoli starebbe corteggiando Sime Vrsaljko.