Napoli, Milik-Roma si allontana: se resta Dzeko, il polacco può andare all'estero

vedi letture

La situazione legata a Edin Dzeko può bloccare il domino delle punte. E quindi anche la possibile partenza direzione Roma di Arkadiusz Milik. In caso di passaggio del bosniaco alla Juventus, i giallorossi avrebbero optato per il polacco intavolando uno scambio con il Napoli che avrebbe portato Under ai piedi del Vesuvio.

Piste estere - Nel caso in cui però i bianconeri dovessero, come sembra, puntare su Luis Suarez ecco che i capitolini non avrebbero più libero lo slot della prima punta e, riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’affare potrebbe anche saltare. Così i partenopei si starebbero già guardando intorno ritornando a valutare anche la pista estera per Milik con il Tottenham che sarebbe in prima fila.