Napoli, Milik salta il Genoa: problema muscolare, recupero difficile

Ancora problemi per il Napoli, che rischia di dover rinunciare al suo attaccante più in forma: Arkadiusz Milik va verso il forfait per la gara di questa sera contro il Genoa, rivela Il Mattino. Avverte ancora un fastidio muscolare che lo ha costretto al riposo in queste ore. Difficile, quasi impossibile, che possa essere disponibile per la gara, possibile anche una rinuncia alla convocazione con la Polonia.