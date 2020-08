Napoli, Milik sedotto e abbandonato: slitta l'addio ed ora un ritiro all'ombra di Osimhen

Da prima scelta della Juventus per il restyling dell'attacco ad alternativa per la Roma in caso di partenza di Dzeko. Estate difficile per Arek Milik che non si attendeva una fase di stallo di questo tipo, dopo aver rifiutato di rinnovare il contratto col Napoli per provare un'esperienza altrove, forte della corte dei bianconeri e di una proposta d'ingaggio probabilmente fuori mercato di quasi 5mln di euro a stagione. L'addio di Sarri ed il conseguente arrivo di Pirlo probabilmente hanno rimescolato le carte, ma la realtà è che a due giorni dal ritiro di Castel di Sangro non c'è neanche una trattativa realmente avviata per la cessione dell'attaccante polacco che spera ancora nei bianconeri e per ora dovrà rimettersi agli ordini di Gattuso, stavolta trovandosi davanti oltre Mertens anche Osimhen, l'acquisto record da 70mln proprio per sostituirlo.

Lo spiraglio resta quello della Roma, ma in caso di partenza di Dzeko, nel mirino proprio della Juventus che sembra aver cambiato obiettivi per l'attacco. Anche questa pista però è tutt'altro che semplice: i giallorossi vorrebbero tenersi l'attaccante, che tra l'altro non sembra voler a tutti i costi ascoltare le sirene bianconere. In ogni caso poi la Roma non arriverebbe alle cifre d'ingaggio chieste da Milik e per questo potrebbero tornare in gioco anche soluzioni che portano all'estero. Una situazione che Milik immaginava già chiarita al ritorno dalle vacanze, ma che invece ancora oggi è nell'incertezza ed andrà per le lunghe portandolo a vivere per ora un ritiro con la valigia pronta.