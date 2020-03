Napoli, Milik sempre più lontano: in estate, senza rinnovo, finirà sul mercato

Per l'attacco del Napoli tutto ruota intorno alla trattativa per il rinnovo di Arkadiusz Milik, in scadenza 2021. Tra le parti c’è distanza su clausola e ingaggio e se non dovesse esserci accordo il polacco finirebbe inevitabilmente sul mercato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport a quel punto i partenopei potrebbero tornare a pensare a nuovi acquisti per il reparto avanzato.