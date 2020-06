Napoli, Milik sempre più verso l'addio: ora è Azmoun in pole per sostituirlo

Arkadiusz Milik non ha intenzione di prolungare il contratto con il Napoli e questo, visto l'accordo in scadenza nel 2021, significa che il suo futuro non sarà in maglia azzurra. Per questo motivo si libererà lo spazio per una nuova punta, con Sardar Azmoun in cima alla lista del direttore sportivo Giuntoli. Se dal polacco De Laurentiis vuole raccogliere almeno 50 milioni di euro, lo Zenit ne chiede circa 40 per il calciatore iraniano. Le prime chiacchiere esplorative sono state positive e incoraggianti ma la strada è lunga e le alternative non devono mancare. Per questo si mantengono vive anche le strade che portano a Osimhen e Luka Jovic. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.