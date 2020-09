Napoli, Milik si avvicina all'Everton: Ancelotti si è convinto e accontenterà il Napoli sul prezzo

In quest'ultima settimana di mercato il Napoli dovrà concentrarsi sulle cessioni e in particolar modo su quella di Arkadiusz Milik, al passo d'addio dall'inizio di questa sessione. Dopo esser stato ad un passo dalla Juve e virtualmente un attaccante della Roma, Arek ha visto sfumare ogni pista italiana, ma non quella legata alla Premier League.

Va da Ancelotti? Sarà in Inghilterra il futuro del bomber polacco, stando a quanto scrive oggi in edicola Tuttosport. La sua destinazione è la Premier League dove l’Everton allenato con profitto da Carlo Ancelotti, tre vittorie nelle prime tre partite, si sarebbe convinto a sborsare i 25 milioni che il club azzurro chiede. Il club del Merseyside deve solo fare attenzione alla concorrenza del Tottenham in questi ultimi giorni di mercato.