Napoli, Milik si sblocca: ora servirà continuità in azzurro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le nazionali in soccorso di Carlo Ancelotti. Non solo per aver spezzato il momento negativo, con prestazioni calate progressivamente e col problema del gol, diversi infortuni o elementi fuori forma, e neanche per i diversi azzurri che stanno sfruttando le due settimane per ritrovare la miglior forma, quanto per il recupero anche mentale di diversi elementi chiave. E' il caso di Koulibaly, Insigne, ma anche di Arek Milik. Il polacco ieri s'è sbloccato, andando a segno nel 2-0 che ha portato la Polonia agli europei e forse rappresenta la notizia migliore per il prossimo tour de force degli azzurri.

Una rete - tra l'altro bellissima, con un mancino a giro da fuori area - che restituirà ad Ancelotti un giocatore rigenerato e pronto a dare continuità. L'infortunio che l'ha tenuto fuori oltre un mese, nel momento chiave della preparazione, facendogli saltare anche le prime due di campionato con un ritardo di forma evidente, ora è alle spalle. La condizione è in crescita e potrà rappresentare una risorsa importante per il Napoli. Del resto la squadra di Ancelotti nell'ultimo periodo s'è bloccata anche per evidenti problemi realizzativi con l'attacco a secco in 3 delle ultime 4 partite (contro Cagliari, Genk e Torino). Molto della stagione degli azzurri, infatti, passerà dal recupero di Milik, l'unico l'anno scorso - in un reparto già molto altalenante - ad aver avuto un minimo di continuità realizzativa con 20 reti complessive senza calci di rigore.