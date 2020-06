Napoli, Milik suona la carica verso la Juventus: "Siamo pronti, conta solo vincere"

Sarà anche al centro di mille voci di mercato, soprattutto a causa del mancato rinnovo di contratto, ma in vista della sfida di domani per la finale di Coppa Italia contro la Juventus, Arkadiusz Milik sa bene da che parte stare. Tramite Twitter, l'attaccante azzurro che è da tempo un obiettivo dei bianconeri, ha scritto un messaggio per caricare l'ambiente in vista del match: "Siamo pronti, conta solo vincere". Del domani poi, non ci sarà certezza, ma intanto la voglia del polacco di vincere un trofeo alla corte di De Laurentiis è decisamente certificata.