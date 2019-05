Napoli, Milik tra i promossi: rinnova e guarda al futuro con fiducia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

20 gol in stagione. Un bottino non da poco al primo vero anno in maglia azzurra, dopo due crociati e due anni passati a guardare i compagni, peraltro quest'anno senza neanche giocarle tutte ma dividendosi le partite con i compagni di reparto e risultando il migliore infatti per media minuti-gol. Arek Milik è tornato a sorridere, guadagnandosi la conferma nella rosa del Napoli del prossimo anno, quello che sarà a tutti gli effetti costruito da Carlo Ancelotti, convinto che il polacco classe '94 abbia ampi margini di crescita anche in zona gol, come movimenti ed attacco alla porta, oltre ai grandi colpi da fuori col suo sinistro e la qualità anche nello sviluppo e la partecipazione al gioco.

Il Napoli sembra non poterne fare a meno, come nell'ultima gara col Cagliari, cambiata proprio col suo ingresso nel finale. Non a caso è vicino il rinnovo di contratto per l'attaccante con l'attuale accordo fino al 2021 che verrà portato al 2024 con adeguamento anche dell'ingaggio. La testa però resta sul campo, nonostante il campionato abbia poco da dire, perché la squadra ed il tecnico si sono dati come obiettivo di superare gli 80 punti per il quarto anno di fila. "Possiamo crescere tantissimo, ci prepareremo ancora meglio per la prossima stagione a partire da questo ultimo periodo. Abbiamo ancora tre partite, siamo professionisti e ci prepariamo per dare il massimo - ha detto il polacco a Sky - sappiamo che abbiamo tanti giocatori giovani, solo pochi con esperienza, e possiamo arrivare lontano, ne siamo consapevoli e per questo vogliamo vincere". Con la Spal, complice anche qualche problemino fisico per Mertens, toccherà sicuramente a lui. Per provare a chiudere bene la stagione, magari migliorare lo score personale e la fiducia.