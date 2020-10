Napoli, Milik verso l'addio. Oggi l'agente è stato a colloquio con ADL e Giuntoli a Castelvolturno

La presenza del manager di Arkadiusz Milik questo pomeriggio a Castel Volturno - riporta corrieredellosport.it - ha un significato ben preciso, fare in modo che si arrivi ad una soluzione nel prossimo gennaio. Il procuratore dell'attaccante è stato accolto dal presidente De Laurentiis e dal ds Giuntoli e la chiacchierata è servita per rimuovere la tensione che ha caratterizzato il rapporto tra il centravanti polacco e il Napoli. Milik non aspetterà giugno per svincolarsi a parametro zero, vuole giocare per non perdere gli Europei.